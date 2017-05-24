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24.05.2017 15:00

В Мурманской области 59-летний житель поселка Верхнетуломский в суде раскаялся в совершенном преступлении - хранении и сбыте опасной для здоровья спиртосодержащей жидкости

Кольским районным судом Мурманской области прекращено уголовное дело в отношении жителя поселка городского типа Верхнетуломский Кольского района Мурманской области, который обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (хранение в целях сбыта и сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Следствием и судом установлено, что в феврале 2017 года, злоумышленник, находясь в квартире по месту своего жительства, действуя умышленно, заведомо зная о том, что хранимая им спиртосодержащая жидкость не отвечает требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, за денежное вознаграждение, сбыл опасную жидкость одному из местных жителей. Согласно экспертному заключению, указанная спиртосодержащая жидкость содержит диэтилфталат, который вызывает расстройство здоровья, а при длительном употреблении создает угрозу жизни человека.
Судом, по результатам рассмотрения дела, принято решение о его прекращении в связи с деятельным раскаянием обвиняемого. Указанные основания являются нереабилитирующими.

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