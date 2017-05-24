В ЗАТО Александровск прошла операция «Нетрезвый водитель»

Одним из приоритетных направлений работы сотрудников Госавтоинспекции является недопущение ДТП по вине нетрезвых водителей.

В этих целях на территории ЗАТО Александровск каждый месяц проводятся плановые профилактические мероприятия «Нетрезвый водитель», в рамках которых группами нарядов ДПС ГИБДД проводится отработка отдельных видов нарушений Правил дорожного движения. Одной из форм профилактической работы являются массовые проверки трезвости водителей за рулем.

Так, ранним утром в понедельник на подъезде к городу Снежногорск силами сотрудников взвода ДПС был обозначен коридор движения, где инспекторы останавливали всех проезжающих водителей для короткой профилактической беседы. Цель беседы – визуальная проверка трезвости водителей и информирование их об ответственности за управление транспортным средством в нетрезвом виде.

Остановка автомобиля и обращение инспектора к водителю авто в спецкоридоре занимала не больше 20 секунд: цель остановки и ряд вопросов: «Доброе утро. Как вы себя чувствуете? Употребляли ли накануне вечером алкоголь? Нет? Отлично!».

Таких бесед в ходе проведения массовой проверки было больше сотни. Но никто, узнав о причине остановки, не возмутился, что опаздывает. Несмотря на «час пик», все водители с пониманием и терпением проходили персональную проверку на трезвость, с готовностью отвечали на вопросы сотрудников полиции. При отсутствии признаков опьянения водитель с пожеланием от госавтоинспектора «Счастливого пути!» продолжал движение.

За период проведения массовой проверки выявлено 1 нарушение по ч.1 ст. 12.8 КоАП РФ за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Следует отметить, что практика проведения подобных мероприятий дает свои результаты по выявлению пьяных водителей и будет продолжена в дальнейшем.



Управление ГИБДД УМВД России по Мурманской области