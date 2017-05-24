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24.05.2017 17:00

Члены Общественного совета при УМВД России по Мурманской области проверили изолятор временного содержания октябрьского отдела полиции

Проверка ИВС отдела полиции № 1 УМВД России по г. Мурманску проводилась в соответствии с планом работы совета. Члены Общественного совета при областном управлении МВД России Евгения Луковицкая и Дмитрий Крачковский в сопровождении начальника изолятора временного содержания капитана полиции Вадима Кожевникова проверили условия содержания граждан в изоляторе временного содержания и соблюдение их прав.

Как рассказал Вадим Кожевников, среднесуточная наполняемость изолятора составляет одиннадцать человек. Находящиеся во временных изоляторах имеют право получать свидания с родственниками и передачи от них, обращаться с личными просьбами к начальнику изолятора и лицам, контролирующим работу данного учреждения. Им можно пользоваться литературой и письменными принадлежностями, гарантировано бесплатное питание, медико-санитарное обследование и корректное обращение со стороны обслуживающего персонала.

Изолятор октябрьского отдела полиции, по мнению общественников, соответствует требованиям содержания подследственных и задержанных. Так, Евгения Луковицкая отметила, что в помещении ИВС чисто и опрятно, сделан хороший ремонт. В ходе бесед с задержанными жалоб на условия содержания не поступало.

Подводя итоги своего визита, члены совета отметили, что проверки учреждений закрытого типа системы МВД России будут продолжаться на плановой основе в других отделах полиции Мурманской области. В течение года общественники планируют посетить все изоляторы временного содержания Заполярья, а также специальное учреждение временного содержания иностранных граждан в поселке Кильдинстрой и центр для содержания несовершеннолетних правонарушителей в Мончегорске. Ряд из этих подразделений члены совета уже посетили, по итогам этих проверок в июне текущего года в рамках круглого стола руководству УМВД России по Мурманской области будут доведены замечания и предложения по улучшению деятельности данных учреждений.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области
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