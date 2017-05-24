За минувшие сутки на территории Мурманской области зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими

За минувшие сутки на территории Мурманской области зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия, в которых 3 человека получили травмы различной степени тяжести.

23 мая в 11 часов 20 минут на 44-м километре автодороги «Пиренга-Ковдор» водитель автомобиля «ВАЗ-2106» неправильно выбрал скорость движения, не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП 62-летний водитель и 52-летний пассажир автомобиля госпитализированы.

23 мая в 16 часов 30 минут в Мурманске на проспекте Героев-Североморцев водитель автомобиля «Фольксваген» при повороте направо не уступил дорогу пешеходу, который переходил проезжую часть на разрешающий сигнал светофора. В результате ДТП госпитализирован 44-летний пешеход.

При надзоре за дорожным движением, в том числе с применением автомобилей скрытого патрулирования, за прошедшие сутки сотрудниками ГИБДД выявлено 426 нарушений Правил дорожного движения.

40 нарушений допущено пешеходами, 12 – несовершеннолетними участниками дорожного движения, за управление транспортным средством в состоянии опьянения задержан 21 водитель.

Выявлено 8 нарушений, связанные с выездом на полосу встречного движения. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 274 нарушения ПДД. 5 водителей были задержаны за неуплату административных штрафов.

Всего было оформлено 47 столкновений с материальным ущербом (без пострадавших).

Напоминаем, что вся административно-применительная деятельность по линии обеспечения безопасности дорожного движения осуществляется сотрудниками ГИБДД в зоне действия видеорегистраторов. Предупреждаем, что за попытку дачи взятки сотруднику полиции предусмотрена уголовная ответственность, предусмотренная статьей 291 Уголовного кодекса РФ.

Госавтоинспекция обращается к гражданам с просьбой сообщать в полицию обо всех фактах управления водителями транспортными средствами в состоянии опьянения.

Для удобства и экономии личного времени Госавтоинспекция рекомендует воспользоваться услугами Единого портала государственных услуг - http://www.gosuslugi.ru/ или воспользоваться онлайн – сервисами официального сайта Госавтоинспекции России http://www.gibdd.ru/.

УГИБДД УМВД России по Мурманской области