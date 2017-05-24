Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
24.05.2017 16:20

В Мурманске пройдут гастроли драматического театра Котласа

26-28 мая в Мурманске пройдут гастроли Котласского драматического театра. В рамках обменных гастролей архангельские артисты покажут на сцене Мурманского областного  театра кукол постановку для юных зрителей «Не хочу быть собакой» и спектакль для взрослых «Айседора».

Спектакль «Не хочу быть собакой» по пьесе Сергея Белова и Сергея Куваева – очень добрая, смешная сказка о том, как маленькая собачка Мотя в один не самый прекрасный момент своей жизни вдруг поняла, что больше не хочет быть собакой. Не хочет никого кусать, хватать за ноги и прыгать через веревочку хозяина, который решил обучить ее трюкам с тем, чтобы деньги зарабатывать.
Режиссер-постановщик - Наталья Шибалова; художник-постановщик -  Наталия Полякова; в ролях: Николай Мальцев, Наталья Шибалова, Ольга Белых.
Показы спектакля состоятся 26 мая и 27 мая в 10.00,  28 мая в 12.00 и 14.30.
26 мая в 19.00 и 27 мая в 18.00 взрослые зрители увидят моноспектакль «Айседора» по пьесе Зиновия Сагалова в постановке главного режиссера театра Натальи Шибаловой.  Этот проникновенный спектакль, исповедь легендарной Айседоры Дункан о своей жизни, посвящен трагической судьбе женщины, которая творила, любила и была любима, болезненно переживала разрыв семейных отношений, которая не могла простить себе трагическую гибель своих детей.
В главной роли - Ольга Белых.
Труппа Мурманского областного театра кукол уже в июне совершит ответный визит в город Котлас в рамках обменных гастролей и покажет там спектакли «Все кувырком» и «Заяц, лиса и петух».
 
Для справки
Котласский драматический театр, старейший театр Архангельской области, был основан осенью 1935 года. За годы творческой деятельности театр представлял свои спектакли в Республике Коми, Кировской, Мурманской, Вологодской, Владимирской, Ярославской, Псковской, Пермской, Ивановской областях, гастролировал в Москве и Санкт-Петербурге (Ленинграде), Белоруссии и Украине. В столицу Заполярья котласские артисты приезжали более 20 лет назад.
В 2016 году Котласский драматический театр стал площадкой IV Международного театрального фестиваля для детей и юношества «Тарарам», в котором участвовала труппа Мурманского областного театра кукол. За умелое импровизационное сочетание всех компонентов кукольного спектакля «Королевские зайцы» по пьесе Петера Асбьернсена и Йоргена Му, Мурманский областной театр кукол награжден дипломом фестиваля. 

Комитет по культуре и искусству Мурманской области
← назад к списку
нам 60 лет
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 56.56
Евро = 63.62
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.