Сегодня во многих странах, в том числе в России и в Мурманске, отмечают День славянской письменности и культуры

Яков Осетров.

В столице Заполярья к нему особенно тёплое отношение - ведь именно здесь благодаря писателю Виталию Маслову и поэту Виктору Тимофееву этот праздник был возрождён в 1986 году после долгого забвения, и отсюда он снова распространился по всему миру. В 1990 году из болгарской Софии в Мурманск доставили точную копию памятника просветителям, создателям русского алфавита, святым братьям Кириллу и Мефодию. На площади Первоучителей представители интеллигенции и молодёжь возлагают цветы и зажигают свечи. А лучших школьников - поздравляют глава города и губернатор.

Глава муниципального образования г. Мурманск Дмитрий Филиппов: "Мурманские школьники имеют высочайший уровень образованности. Так держать! Молодцы! Прославляйте наш город и дальше".

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Берегите родной язык. Учите русский язык. Читайте книги. Поскольку язык - это основа основ. Это залог вашего успеха. Я поздравляю всех, кто причастен к этому празднику".

Участники праздника подчеркивает, что сегодня, когда в угоду политике во многих странах мира притесняется русский язык и традиции, когда братские народы пытаются разобщить друг с другом - День славянской письменности приобретает особо ценное значение. Он напоминает всем прогрессивным людям, как важно помнить уроки истории и сохранять единство, которое делает народ сильным.

Лауреат общественной премии им. Виталия Маслова протоиерей Сергей Поливцев: "Слава Богу, что все больше и больше возвращается понимание, что возвращение к нашим корням - только в этом надежда на будущее".