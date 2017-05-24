Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
24.05.2017 14:10

Сегодня во многих странах, в том числе в России и в Мурманске, отмечают День славянской письменности и культуры

Яков Осетров.

В столице Заполярья к нему особенно тёплое отношение - ведь именно здесь благодаря писателю Виталию Маслову и поэту Виктору Тимофееву этот праздник был возрождён в 1986 году после долгого забвения, и отсюда он снова распространился по всему миру. В 1990 году из болгарской Софии в Мурманск доставили точную копию памятника просветителям, создателям русского алфавита, святым братьям Кириллу и Мефодию. На площади Первоучителей представители интеллигенции и молодёжь возлагают цветы и зажигают свечи. А лучших школьников - поздравляют глава города и губернатор.
Глава муниципального образования г. Мурманск Дмитрий Филиппов: "Мурманские школьники имеют высочайший уровень образованности. Так держать! Молодцы! Прославляйте наш город и дальше".
Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Берегите родной язык. Учите русский язык. Читайте книги. Поскольку язык - это основа основ. Это залог вашего успеха. Я поздравляю всех, кто причастен к этому празднику".
Участники праздника подчеркивает, что сегодня, когда в угоду политике во многих странах мира притесняется русский язык и традиции, когда братские народы пытаются разобщить друг с другом - День славянской письменности приобретает особо ценное значение. Он напоминает всем прогрессивным людям, как важно помнить уроки истории и сохранять единство, которое делает народ сильным.
Лауреат общественной премии им. Виталия Маслова протоиерей Сергей Поливцев: "Слава Богу, что все больше и больше возвращается понимание, что возвращение к нашим корням - только в этом надежда на будущее".
← назад к списку
нам 60 лет
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 56.56
Евро = 63.62
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.