Почти в три раза увеличилось число граждан Дальнего Зарубежья, прибывающих на Кольский Север

Анастасия Русинова.

Почти в три раза увеличилось число граждан Дальнего Зарубежья, прибывающих в регион. В первую, за счет туристов из Китая. В этом сезоне миграционной службой уже зарегистрировано почти 4 тысячи человек. Такая информация прозвучала сегодня на брифинге в региональном управлении по вопросам миграции УМВД. За счет беженцев в три раз увеличилось количество украинцев, из 5 тысяч человек почти три уже получили российское гражданство. С целью устройства на работу только с начала года в Заполярье прибыло 2 тысячи человек, в основном на миграционный учет встают граждане стран ближнего зарубежья.

Начальник управления по вопросам миграции УМВД России по Мурманской области Борис Макаревич: "Рост большой , аж на 43% , 3790 таких граждан встало на миграционный учет у нас , рост за счет граждан Узбекистана, Азербайджана, Казахстана Киргизии много въезжать стало, это все та самая трудовая миграция".

Летом при Мурманском центре занятости начнет работать отдел, помогающий иностранцам правильно, а главное быстро и без посредников, оформлять необходимые документы. Сейчас для трудовой деятельности на территории России необходимо приобретать патент. Их выдано почти 700, в два раза больше, чем в годом ранее. Соответствующие налоговые выплаты поступают сразу в бюджет региона.

Врио начальника отдела по разрешительно-визовой работе Управления по вопросам миграции УМВД России по Мурманской области Павел Бойков: "В прошлом году впервые правительством области было принято решение установить региональный коэффициент на авансовый платеж, который выплачивает гражданин за патент, ставка была сделана 1, 4, так за один месяц иностранный гражданин должен уплатить авансовый этот платеж, 2726 рублей".