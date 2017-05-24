Ресурсники, власти и бизнес. В Мурманске сегодня - большой разговор об инвестпривлекательности региона через призму развития и доступности энергосистемы

Анастасия Ярославская.

В Мурманске сегодня - большой разговор об инвестпривлекательности региона через призму развития и доступности энергосистемы. В новом формате. Уже не ярмарка, как в прошлом году - инвестиционная энергетическая конференция. Ресурсники, власти и бизнес "сверяют часы", определяя потенциальные точки роста. Красной нитью - о необходимости синхронизации и успешных совместных проектах, таких как саамская деревня в Ловозере Самь-Сыйт. Проект небольшой, но он - демонстрация возможностей партнерства и равенства в подходах. Подчеркнуто - одинаково комфортно должно быть и крупному, и среднему и малому бизнесу. Это, в конечном счете, внесет огромную лепту в повышение инвестпривлекательности всего региона.

Помощник полномочного представителя Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Евгений Карпичев: "Мурманская область для сегодняшней конференции была выбрана неслучайно. Мало того, что это гостеприимный регион, в чем вы все убедились, но и уникальный, с точки зрения энергетического баланса. Мы видим те усилия, которые предпринимает правительство Мурманской области во главе с Мариной Васильевной. Спасибо ей за это, по созданию необходимых условий для развития экономики региона, для улучшения инвестклимата".

Заместитель губернатора Мурманской области Евгений Никора: "Правительство Мурманской области делает все, чтобы условия жизни в крупных городах и малых были одинаково комфортны. Сегодня у нас ситуация лучше, чем была вчера, лучше чем была позавчера, но это не значит, что у нас нет каких-то новых рубежей, которые нам необходимо достигнуть. Это касается и сроков, количества дней для подключения к электросетям, это касается и алгоритма".

Подписание соглашений. Сегодня их пять. Но количество - не самоцель, важно понимание - куда двигаться и выстраивать планы в параллели. Диалоговая площадка - именно для этого. Механизмы, как заявлено, в последние годы значительно упрощены. Не только в налаживании обратной связи. Проще стало и с техническими решениями. В помощь бизнесу теперь и единый координационный портал. Карта доступности электросетевых услуг с интерактивной картой регионов. Ноу-хау - не только инженерный калькулятор, по которому можно рассчитать стоимость планируемого подключения. Электронную подпись обещают ввести уже в этом году. Для предпринимателей это еще больше сократит сроки. Оформление - от и до - 10 дней.

Генеральный директор МРСК Северо-Запада Александр Летягин: "Конечно, для него в 3 раза сокращение сроков получения понятного пакета документов, в отсутствие стояния в очередях, наверное будет инициировать и наоборот побуждать его к открытию бизнесов, а также общаться со своими коллегами, которые может будут его помощниками, смежниками, а может кто-то подумает точно также открыть свой бизнес на территории мурманского региона".