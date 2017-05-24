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24.05.2017 15:40

Конкурс профессионального мастерства определит лучших специалистов строительных профессий Мурманской области

26 мая на базе Мурманского строительного колледжа им. Н.Е. Момота состоится региональный конкурс профессионального мастерства «Строитель-2017». 

Конкурс проводится среди рабочих и специалистов строительных профессий по следующим номинациям: «Лучший облицовщик-плиточник», «Лучший плотник», «Лучший сметчик», «Лучший маляр», «Лучший сварщик», «Лучший электрик». 

Торжественное открытие конкурса состоится в 10.00 в актовом зале колледжа, затем участников ждут теоретический этап и практические занятия. 

На мероприятие приглашены представители министерства образования и науки Мурманской области, Северной торговой промышленной палаты Мурманской области, Союза строителей Мурмана, Регионального центра ценообразования, строительных организаций и образовательных учреждений строительного профиля.

Подведение итогов и награждение победителей начнется в 16.30 в актовом зале колледжа.

Конкурс проводится в соответствии с планом реализации соглашения о сотрудничестве между региональным министерством строительства и территориального развития, Северной торговой промышленной палатой Мурманской области и Союзом строителей Мурмана по согласованию с министерством образования и науки Мурманской области.

/ Министерство строительства и территориального развития Мурманской области /
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