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24.05.2017 18:00

В Мурманском областном театре кукол состоялось торжественное закрытие XII конкурса «Золотой муравей»

21 мая в Мурманском областном театре кукол прошло торжественное закрытие театрального конкурса «Золотой муравей». Театр - это не только спектакли, артисты и зрители. Это еще и многолетние традиции. В этом году конкурс «Золотой муравей» прошел уже 12 раз!
В течение театрального сезона зрители посещают спектакли, сохраняют и складывают билеты в специальные именные конверты, которые бережно хранятся в театре. В конце сезона подводятся итоги, и победителями становятся самые активные зрители.
Проект пользуется большой популярностью у зрителей театра и по сей день! Ежегодно в конкурсе участвуют более 200 семей. Всего за эти годы в проекте приняло участие 2 400 человек! Девиз конкурса – «Всей семьей идем в театр!».
В этом театральном сезоне лучшими стали:

В НОМИНАЦИИ «САМЫЙ МАЛЕНЬКИЙ ЗРИТЕЛЬ»

lll место – Улохова Мария (4 года)
ll место – Волкова Валентина (3 года)
l место – Крупенько Кира (2 года)
ГРАН – ПРИ получила Ларченко Елизавета (3 года)

В НОМИНАЦИИ «4 ГОДА И СТАРШЕ»:

ll место – Осипова Ева (5 лет)
l место (муравей)- Рожков Матвей (5 лет)

В НОМИНАЦИИ ТЕАТРАЛЬНАЯ СЕМЬЯ ГРАН – ПРИ получили Беляевы Полина (6лет), Карина (3года), Дарина (3года)


МУРМАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ТЕАТР КУКОЛ
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