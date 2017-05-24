Сотрудники Отряда мобильного особого назначения Управления Росгвардии по Мурманской области завершили ежегодный полевой выход

С 15 мая по 21 мая текущего года Отряд мобильный особого назначения Управления Росгвардии по Мурманской области был сосредоточен в месте прохождения полевого выхода.

«На подобных мероприятиях проверяется степень готовности сотрудников к действиям при чрезвычайных обстоятельствах, умения и навыки по организации лагеря в полевых условиях. Отрабатывается сценарий проведения поисковых мероприятий, блокированию вооружённых преступников и их задержание» - обозначил основные цели и задачи заместитель командира отряда полковник полиции Юрий Заяц. В рамках полевого выхода сотрудники проходят горную, тактико-специальную, инженерную, топографическую, медицинскую и боевую подготовку.

Основная и первоочередная задача полевого выхода подготовка сотрудников Росгвардии к предстоящей командировке на территорию Северного Кавказа. Руководить подразделением в командировке будет сотрудник, за плечами которого более 10 командировок. Благодаря опыту и знаниям, своих подчинённых он готовит в условиях, максимально приближённых к боевым действиям. «В командировках мы можем столкнуться с тем, что с нами ещё не случалось, и мы должны быть готовы к любому повороту событий. Поэтому мы и проводим подобные тренировки, чтобы сформировать у сотрудника навыки поведения в экстремальной ситуации»- прокомментировал майор полиции Алексей Мараков.

Весь полевой выход разделен на два этапа: первый заключается в передислокации отряда на место проведения спецоперации, где бойцы должны организовать и обустроить лагерь для несения службы, обеспечить охрану техники и личного состава, организовать пригодные условия для проживания. Далее сотрудникам ОМОН была поставлена задача, блокировать и задержать группу из трех вооруженных дезертиров, которые по легенде неся службу в карауле войсковой части поселка Спутник прихватив со склада боевое оружие, патроны, гранаты и покинули расположение части вместе с похищенным имуществом. В районе поиска данных лиц обнаружено не было. По легенде поступила информация о том, подозрительных мужчин видели в поселке Кильдинстрой. Было принято решение выдвинуться в тот район, где возможно находятся преступники.

Отсюда начинается второй этап полевого выхода. Бойцам необходимо отработать спецоперацию по захвату дезертиров. Тактико-специальное учение включает в себя работу группы блокирования, работу снайперской группы, работу группы огневого прикрытия, а так же отработка поисковых мероприятий в месте, где по легенде и находятся сбежавшие военнослужащие. Вооруженного сопротивления ими оказано не было, требования не выдвигались. Было принято решение направить группу штурма к зданию, где находились преступники. Прикрытие группы обеспечивалось бронированным автомобилем «Тигр». После слаженных действий вооруженные дезертиры были обезврежены и задержаны.

Поставленные задачи перед группами выполнены в полном объеме, а значит тактико-специальные учения прошли успешно,- дал свою оценку командир отряда ОМОН полковник полиции Владимир Романюк.

Все недостатки, выявленные в ходе полевого выхода, разбирались на подведении итогов.