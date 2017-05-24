В мурманской гимназии №8 с нового учебного года начнется профильное обучение портовиков и логистов

Об этом сегодня объявили представители ПАО «Мурманский морской торговый порт», поздравляя выпускников девятых классов с праздником «Последний звонок».

В текущем учебном году ПАО «ММТП» и гимназия № 8 провели эксперимент по факультативному обучению девятиклассников азам портового дела. Этот проект вызвал большой интерес со стороны гимназистов и их родителей. Ребята с удовольствием участвовали в экскурсиях, учились работать на тренажерах, получали начальные знания о работе сложного логистического комплекса, каким сегодня является порт.

Опыт оказался успешным. Профильное обучение по программе «Транспортная логистика» решено продолжить, открыв с 1 сентября уже специализированный профильный 10-й класс на базе гимназии № 8.

«Наш порт является для Мурманска одним из главных градообразующих предприятий. Именно портовая деятельность всегда была для Мурманска его экономической специализацией. Мы считаем, что проект профильного обучения портовому делу поможет старшеклассникам определиться с профессиональным выбором, получить нужную и востребованную на рынке труда специальность, быть успешными на своей малой родине, - отметил заместитель генерального директора ПАО «ММТП» Сергей Руденко.

Это будет первый в Мурманске, а возможно и в России опыт открытия профильного класса с региональной специализацией – портовое дело. За лето базовое предприятие – Мурманский морской торговый порт – проведет ремонт и переоборудование одного из кабинетов гимназии для занятий профильного класса и поможет с формированием учебной программы. В нее предполагается включить дополнительные занятия по иностранному языку, основам логистики, менеджменту и маркетингу и другие специальные дисциплины. Практические занятия будут проводиться на базе Учебно-курсового комбината ПАО «ММТП», а теорию будущим портовикам станут преподавать квалифицированные преподаватели Мурманского Арктического государственного университета. Договор об этом уже заключен между ПАО «ММТП» и МАГУ.

По окончании обучения буден проведен экзамен для отбора абитуриентов в МАГУ. Выпускники профильного класса ПАО «ММТП» получат специальное направление в университет для получения высшего образования по направлению «Транспортная логистика».