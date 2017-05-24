Перевести денежные в качестве вознаграждения за потерянные документы. Мурманчанин попался на уловки телефонных мошенников

Елена Ястребова.



Перевести денежные в качестве вознаграждения. Интернет-мошенники обманули доверчивого мурманчанина. Как рассказал мужчина, он потерял документы и разместил объявление на одном из сайтов. Вскоре ему позвонил неизвестный и сказал, что документы нашлись. Обрадовавшись, северянин попытался договориться о встрече.

Однако злоумышленник убедил мурманчанина вначале перевести 26 тысяч рублей на несколько абонентских номеров. И только после этого обещал вернуть потерянное. Потерпевший так и сделал. После этого номер абонента оказался недоступен.

Возбуждено уголовное дело.

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