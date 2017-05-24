"Атом-2017". Недалеко от Кольской АЭС спецслужбы обнаружили условных террористов

Елена Ямаш.

"Атом-2017". На Кольской АЭС завершились антитеррористические учения. Взаимодействие отрабатывали региональные подразделения УФСБ, УМВД, национальной гвардии, Северного флота, администрация Кольской атомной, авиация ФСБ России. По легенде учений, в районе Кольской атомной электростанции обнаружена группа "террористов". Они намерены проникнуть на ядерный объект под видом туристов, используя "квадрокоптер". В результате поисковых мероприятий, "террористы" были обнаружены и обезврежены. По оценке руководителя оперативного штаба, все подразделения с поставленными задачами справились.





