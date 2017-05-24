В День славянской письменности и культуры в школе при мурманской колонии прошёл лингвистический турнир

Ежегодно в России 24 мая отмечается День славянской письменности и культуры. Не остались в стороне от этой знаменательной даты и педагоги школы при мурманской исправительной колонии №17.

Они организовали и провели для осуждённых, обучающихся в школе при колонии, лингвистический турнир «Родное слово».

Школьники отвечали на вопросы по истории праздника, биографии создателей древнерусской азбуки - братьев Кирилла и Мефодия. Но участники не только демонстрировали свои познания, но и узнавали в ходе турнира много новых интересных фактов из истории русского алфавита.

Перед началом турнира, прежде чем приступить к интеллектуальному испытанию, учащиеся посмотрели научно-познавательный фильм об истории славянской письменности, а также составили тематические стенгазеты, которыми оформили стены кабинета.

Пресс-служба УФСИН России по Мурманской области