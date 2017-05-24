В Мурманской области пройдет межведомственная профилактическая операция «Костёр»

С 1 июня по 31 августа на землях лесного фонда Мурманской области будет проходить межведомственная оперативно-профилактическая операция «Костёр».

Операция «Костер» направлена на выявление правонарушений в сфере пожарной безопасности и обеспечение мер пожарной безопасности в лесах на территории Мурманской области.

В операции «Костер» будет задействован весь личный состав государственных лесных инспекторов Мурманской области, также в ней примут участие должностные лица территориальных подразделений Управления МВД России по Мурманской области и управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Мурманской области.

Как показывает проведённый анализ сложившейся ситуации, основной причиной возникновения лесных пожаров является нарушение гражданами требований Правил пожарной безопасности в лесах, а также режима ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств.

/ Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области /