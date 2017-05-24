Тысяча военнослужащих по призыву прибыли на Северный флот в рамках весеннего 2017 года призыва граждан на военную службу

На Северный флот прибыла 1 тыс. военнослужащих по призыву. Из этого числа 500 молодых людей были призваны военными комиссариатами Мурманской, Архангельской областей, а также военкоматами Западного и Центрального военных округов. Ещё 500 военнослужащих по призыву прибыли на Северный флот из учебных центров Министерства обороны Российской Федерации.

На Северном флоте в штатном порядке новобранцы прошли приёмно-техническую комиссию и медицинское освидетельствование на степень годности в пункте приёма и распределения военнослужащих центра обеспечения управления флота в Североморске, а также в пунктах приёма пополнения в Архангельске и на архипелаге Новая Земля.

Затем молодые люди, призванные военкоматами, направлены для прохождения службы на Северном флоте в соединения и части армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны, армейского корпуса, а также в отдельную бригаду морской пехоты. Военнослужащие по призыву не направляются в соединения подводных лодок и части постоянной готовности Северного флота.

Выпускники учебных центров Министерства обороны России были направлены для дальнейшего прохождения службы на Северном флоте на Кольскую флотилию разнородных сил, в воинские части 45 армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны, в соединение ракетных кораблей. В ходе весеннего призыва для комплектования частей и кораблей Северного флота ожидается прибытие более 1 тысячи выпускников учебных центров Минобороны России.

Пресс-служба Северного флота