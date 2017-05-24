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24.05.2017 11:40

В Мурманске проходит II региональная инвестиционная энергетическая конференция

В Мурманске в деловом центре «Арктика» проходит II Мурманская региональная инвестиционная энергетическая конференция. В числе ее организаторов – аппарат полномочного представителя Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе, Правительство Мурманской области, ПАО «МРСК Северо-Запада». 

В сети Интернет организована онлайн-трансляция конференция. Она будет доступна до окончания мероприятия.

Конференция является ключевым звеном в системе развития электросетевого комплекса, которое осуществляется на основе координации и синхронизации взаимодействия предприятий и организаций различных секторов экономики и социальной сферы с сетевыми организациями при активном участии органов государственной власти и местного самоуправления.

В ходе конференции будут рассмотрены организационно-технологические вопросы подключения к электросетям, а также примеры инвестиционных проектов, реализация которых осуществляется или планируется в регионе и для которых вопросы обеспечения инженерной инфраструктурой являются существенно важными. 

Также в рамках конференции представители бизнеса смогут получить консультации «из первых рук» от специалистов ПАО «МРСК Северо-Запада» по возможностям технологического присоединения и процедурам, для этого необходимым. В свою очередь, представители ПАО «МРСК Северо-Запада» получат информацию о реализуемых и планируемых инвестиционных проектах, для которых требуется решение вопросов энергообеспечения. 

В рамках конференции будут подписаны соглашения о взаимодействии по вопросам технологического присоединении к электросетям с предприятиями и организациями Мурманской области.

/ Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области /
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