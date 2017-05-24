Последний звонок страны детства. 25 мая столица Заполярья отметит праздник выпускников

Традиционные торжественные линейки в 10 утра начнутся во всех школах, лицеях и гимназиях. В 14.30 на площади Пять Углов областного центра стартует массовый флешмоб школьных знамен, открывающий увлекательное шоу под открытым небом. В концертной программе примут участие лучшие детские творческие коллективы города. И, конечно, прозвучит символический звонок, означающий новый этап в жизни бывших школьников - вступление во взрослую жизнь. Колокольчик доверено пронести перед тысячами мурманчан первокласснице 36-й школы Софье Балашовой и выпускнику лицея №2 Андрею Мартьянову. В праздничных мероприятиях примут участие более 3800 выпускников 9-х и 11-х классов.

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