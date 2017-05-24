В Мурманске волонтеры нашли очередной могильник с мертвыми собаками

Кирилл Коган.

7 пакетов с убитыми животными лежали недалеко от Кольского моста. Как сегодня сообщили в пресс-службе регионального УМВД, за последние месяцы в столице Заполярья обнаружено 3 подобных захоронения. Два у Кольского моста, один - на улице Достоевского. Экспертиза установила, что четвероногие погибли после инъекции крысиного яда. У сотрудников правопорядка уже есть подозреваемый. Молодой человек 92 года рождения признался полицейским, что начал самостоятельный отлов животных, после того, как на него напала бездомная собака.