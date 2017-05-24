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24.05.2017 11:01

Вступил в законную силу приговор в отношении бывшего сотрудника правоохранительных органов, совершившего покушение на мошенничество

Приговором Первомайского районного суда от 31 марта 2017 года Максим Смирнов, 1981 г.р., ранее не судимый, осужден за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 – ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере).

В судебном заседании установлено, что Смирнов, являвшийся следователем Управления ФСКН России по Мурманской области, в период производства предварительного следствия по уголовному делу в отношении П. с 13 февраля по 20 марта 2016 года, сообщил П. заведомо ложные сведения о том, что за денежное вознаграждение в сумме 600 тыс. рублей, он может повлиять на вынесение в отношении П. за совершенное им преступление приговора с назначением наказания, не связанного с реальным лишением свободы, а также в дальнейшем повлиять на порядок отбывания условного наказания, принять меры к тому, чтобы сведения о привлечении П. к уголовной ответственности не сообщались по его месту работы.
Незаконные действия осужденного были пресечены в результате оперативно-розыскных мероприятий и в результате его задержания сотрудниками Управления ФСБ России по Мурманской области.
Преступными действиями Смирнова потерпевшим П. и его супруге П. причинен значительный ущерб в размере 130 тыс. рублей, а в случае доведения Смирновым преступления до конца, мог быть причинен ущерб в размере 600 тыс. рублей, что является крупным размером.
Подсудимый свою вину признал в полном объеме, уголовное дело было рассмотрено с применением особого порядка принятия судебного решения.
Вместе с тем, суд не оставил без внимания тот факт, что Смирнов совершил преступление, являясь действующим сотрудником правоохранительных органов, совершенное им преступление наносит ущерб авторитету государственной власти.
За совершенное преступление Смирнову назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 50 тыс. рублей, а также с лишением права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением функций представителя власти, на срок 2 года.
Адвокат осужденного обжаловал приговор суда в апелляционном порядке, полагая, что назначенное Смирнову наказание является чрезмерно суровым, просил суд не лишать его свободы, назначить наказание условно.
Мурманский областной суд, рассмотрев апелляционную жалобу, согласился с мнением прокурора об отсутствии оснований для снижения срока назначенного наказания и назначения условного осуждения, оставил приговор без изменения, а жалобу – без удовлетворения.
Приговор суда вступил в законную силу.


Прокуратура Мурманской области
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