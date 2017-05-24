В столице Заполярья наградили участников акции "Всероссийский экологический урок - Сделаем вместе"

Кирилл Коган.

В Мурманске наградили участников акции "Всероссийский экологический урок - Сделаем вместе" и программы "Экология России". В регионе два проекта партии "Единая Россия" стартовали в начале мая. Только в Заполярье их поддержало 66 образовательных организаций из 12 муниципалитетов. В общем итоге в мероприятиях участвовало порядка 4,5 тысяч школьников. Для них прошли специализированные занятия, посвященные обращению с отходами. Лекции для учеников читали старшеклассники. Параллельно ребята рисовали плакаты на экологические темы.

Ученица 9А класса МБОУ "Основная общеобразовательная школа №1 им. М.А.Погодина" (г. Полярный) Ольза Заикина:

"В рамках акции я провела 10 уроков у детей - с 1 по 9 класс. Естественно, эти знания очень полезны, знать о переработке, знать о том, что есть жизненный цикл вещей, что можно с ними сделать потом. Это интересно, сама много интересного узнала".

Уже в октябре этого года победители акций со всех регионов России поедут в детские оздоровительные лагеря "Артек" и "Орленок". Там должна состоятся специализированная экологическая смена.

Региональный координатор партийного проекта "Экология России", депутат Совета депутатов г. Мурманска, (член фракции "Единая Россия") Ольга Сорокина: "Интереснейшие вопросы задавали ребята, это свидетельствует о том, что наши дети правильно понимают для чего нужно сберегать окружающую среду. Если этим не заниматься сейчас, правильно не обращаться с бытовыми отходами, которые являются одной из самых страшных угроз экологии, то чем это чревато, ребята в этой теме прекрасно понимают".