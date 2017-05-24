Вниманию водителей. Ограничение движения в Мурманске

В связи с проведением в городе Мурманске праздничных мероприятий, посвященных Дню славянской письменности и культуры, и праздника выпускников «Последний звонок», будут освобождены от транспорта, запрещена остановка и стоянка всех видов транспорта:

– ул. Ленинградская, от ул. Профсоюзов до ул. Воровского, с 00 часов 24 мая до 17 часов 25 мая, за исключением имеющего спецпропуска установленного образца;

- ул. Профсоюзов с 6 до 12 часов 15 минут 24 мая, за исключением имеющего спецпропуска установленного образца и общественного, двигающегося по установленным маршрутам.

Будет перекрыто движение всех видов транспорта:

– по ул. Ленинградской, от ул. Профсоюзов до ул. Воровского, с 00 часов 24 мая до 17 часов 25 мая, за исключением имеющего спецпропуска установленного образца;

- по ул. Профсоюзов с 6 до 12 часов 24 мая, за исключением имеющего спецпропуска установленного образца и общественного, двигающегося по установленным маршрутам.

Запрещен проезд всех видов транспорта, за исключением имеющего спецпропуска установленного образца, на парковочную стоянку АО «Отель «АРКТИКА» с 00 до 17 часов 25 мая.

Приостановлено движение всех видов транспорта с 12 час. 00 мин. до 12 час. 15 мин. 24 мая на время прохождения колонны участников праздничного шествия:

- по ул. Профсоюзов, от ул. Ленинградской до ул. Софьи Перовской;

- на перекрестках ул. Профсоюзов с просп. Ленина, ул. Профсоюзов с ул. Пушкинской, ул. Профсоюзов с ул. Софьи Перовской.

По мере прохождения колонны участников шествия и освобождения проезжей части дороги открывать движение транспорта.

Администрация г. Мурманска