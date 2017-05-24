Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
24.05.2017 13:30

Вниманию водителей. Ограничение движения в Мурманске

В связи с проведением в городе Мурманске праздничных мероприятий, посвященных Дню славянской письменности и культуры, и праздника выпускников «Последний звонок», будут освобождены от транспорта, запрещена остановка и стоянка всех видов транспорта:

– ул. Ленинградская, от ул. Профсоюзов до ул. Воровского, с 00 часов 24 мая до 17 часов 25 мая, за исключением имеющего спецпропуска установленного образца;
- ул. Профсоюзов с 6 до 12 часов 15 минут 24 мая, за исключением имеющего спецпропуска установленного образца и общественного, двигающегося по установленным маршрутам.

Будет перекрыто движение всех видов транспорта:
– по ул. Ленинградской, от ул. Профсоюзов до ул. Воровского, с 00 часов 24 мая до 17 часов 25 мая, за исключением имеющего спецпропуска установленного образца;
- по ул. Профсоюзов с 6 до 12 часов 24 мая, за исключением имеющего спецпропуска установленного образца и общественного, двигающегося по установленным маршрутам.

Запрещен проезд всех видов транспорта, за исключением имеющего спецпропуска установленного образца, на парковочную стоянку АО «Отель «АРКТИКА» с 00 до 17 часов 25 мая.

Приостановлено движение всех видов транспорта с 12 час. 00 мин. до 12 час. 15 мин. 24 мая на время прохождения колонны участников праздничного шествия:
- по ул. Профсоюзов, от ул. Ленинградской до ул. Софьи Перовской;
- на перекрестках ул. Профсоюзов с просп. Ленина, ул. Профсоюзов с ул. Пушкинской, ул. Профсоюзов с ул. Софьи Перовской.
По мере прохождения колонны участников шествия и освобождения проезжей части дороги открывать движение транспорта.

Администрация г. Мурманска
← назад к списку
нам 60 лет
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 56.56
Евро = 63.62
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.