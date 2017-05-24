Сдать тест на знание теории, выполнить практическое задание. В столице Заполярья впервые выберут лучшего офтальмолога

Кирилл Коган.

В Мурманске впервые выберут лучшего офтальмолога. В регионе стартовал медицинский конкурс профессионального мастерства. Курируют его сразу 2 ведомства: областной минздрав и министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям. До полуфинала дошли 6 врачей. Самые опытные участники работают в профессии 25 лет, стаж начинающих медиков - 3 года.

Участник конкурса, врач-офтальмолог ГОБУЗ "МОКБ им. П.А. Баяндина" Александра Жукова: "Я впервые участвую в конкурсе, мой стаж работы всего 3 года. - Для вам конкурс нужен? - Проверить себя, познакомиться с другими офтальмологами, чему-то научиться у старших коллег".

Офтальмологи уже сдали тест на знание теории и выполнили практическое задание. Теперь их ждет финал. Конкурсантам предстоит подготовить "визитную карточку" о себе и снять видеоролик о месте работы. Итоги подведут 4 июня. По результатам соревнований, жюри определит лучшего детского врача-офтальмолога, лучшего оптика и лучшего оптометриста региона.

Член жюри конкурса, врач-офтальмолог ГОБУЗ "МОКБ им. П.А. Баяндина" Александра Колычева: "Любая просветительская работа, любые рассказы про глазные болезни, про их лечение, про своевременную диагностику - это помощь для всего населения. Люди должны знать, что существует такая профессия - офтальмолог. Что люди без этой профессии не могут, потому что среди всего населения - и детского и взрослого - много слепых, слабовидящих, которые нуждаются в помощи".