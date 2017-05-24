В Мурманском областном краеведческом музее открылась мини-выставка в рамках проекта "Страна Советов"

Елена Ястребова.

20-30-е года прошлого столетия. В Мурманске открылась выставка, посвященная 100-летию установления советской власти. Примерный устав рыбацкой артели, трудовая книжка колхозника, сюжетные фотографии колхозников первого колхоза "Красная Армия" — и это далеко не все, что будет представлено на выставке. Гости мероприятия познакомятся с уникальными экспонатами из фондов музея 1920-1930-х годов, а также узнают, как образовывались товарищества по совместной добыче рыбы и пушного зверя, по обработке рыбы.

Выставку можно посетить до 24 июня.