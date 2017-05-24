Штраф за просроченное пиво. В ходе проверки прокуратура Кировска установила факт реализации алкоголя с истекшим сроком годности

Продукция, не соответствующая требованиям нормативных документов, является некачественной, непригодной для использования по назначению и, как следствие, опасной для жизни и здоровья граждан. Как сообщает пресс-служба надзорного органа, такое нарушение законодательства, то есть реализация просроченного алкоголя, характеризуется значительной степенью опасности для здоровья и жизни людей. По заявлению прокурора арбитражным судом Мурманской области предприниматель привлечен к административной ответственности. Он должен выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.

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