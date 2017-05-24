В Управлении Росгвардии по Мурманской области создана областная ветеранская организация

В апреле текущего года в Управлении Росгвардии по Мурманской области была проведена работа по формированию в органах и подразделениях войск национальной гвардии первичных ветеранских организаций. Для создания первичных ветеранских организаций в подразделениях СОБР, ОМОН, ЦЛЛР, УВО прошли общие собрания ветеранов, на которых были сформированы советы ветеранов и избраны их председатели.

В ОМОНе первичную ветеранскую организацию возглавил бывший командир отряда Петр Борисович Юдин, в СОБРе – бывший командир отряда Юрий Николаевич Соколовский, в УВО – инженер ПЦО Александр Алексеевич Радзимовский, в ЦЛЛР – инспектор отдела ЛРР по городу Мурманску Игорь Феофанович Дедейко. После формирования первичных ветеранских организаций возникла необходимость в создании областной ветеранской организации Управления Росгвардии по Мурманской области.

Инициативной группой состоящей из числа внештатного помощника начальника Управления Росгвардии по Мурманской области по работе с ветеранами Андрея Геннадьевича Рудова и председателей первичных ветеранских организаций, была проведена работа по созданию общественной организации ветеранов Федеральной службы войск национальной гвардии (Росгвардии) и войск правопорядка Мурманской области, был разработан Устав Организации.

22 мая 2017 года в Управлении Росгвардии по Мурманской области состоялось учредительное собрание областной ветеранской организации, на котором было утверждено создание общественной организации ветеранов Федеральной службы войск национальной гвардии (Росгвардии) и войск правопорядка Мурманской области. Также был утвержден Устав Организации, выбран областной совет ветеранов из 7 человек, председателем которого избран Андрей Геннадьевич Рудов.

По окончании учредительного собрания, слово взял начальник Управления Росгвардии по Мурманской области полковник полиции Эрик Ильдусович Хисматуллин. Он определил роль ветеранских организаций в служебной деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии РФ, их участие в работе по предупреждению и раскрытию преступлений, обучению и воспитанию сотрудников и военнослужащих, пропаганде правовых знаний среди населения, формированию в российском обществе позитивного отношения к органам правопорядка. Пожелал всем присутствующим ветеранам успешной и плодотворной работы, для достижения уставных целей и задач областной ветеранской организации.