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24.05.2017 12:45

Житель города Мурманска осужден к лишению свободы за незаконное хранение взрывных устройств

Прокуратурой Первомайского административного округа г. Мурманска поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении мужчины, 1973г.р.

Приговором Первомайского районного суда г. Мурманска он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов), ч.1 ст.222.1 УК РФ ( незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств).
В судебном заседании установлено, что обвиняемый, действуя в нарушение ФЗ 13.12.1993г. «Об оружии», незаконно в квартире по месту жительства в г. Мурманске хранил пригодный для производства взрыва боеприпас – ручную осколочную гранату РГ-42, а также пригодное для производства взрыва средство взрывания и самостоятельное взрывное устройство- боевой взрыватель типа УЗРГМ-2.
Как установлено судом, северянин ранее судим, по месту жительства проживал один, трудоустроен. В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд учел полное признание подсудимым вины и его раскаяние в содеянном.
Суд, учтя все обстоятельства совершенных преступлений, их тяжесть, признание подсудимым своей вины, с учетом мнения государственного обвинителя назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 4 месяца с отбыванием наказания в колонии-поселении. В соответствии со ст. 75.1 УИК РФ суд предоставил осужденному право самостоятельного следования в колонию-поселение.
Приговор не вступил в законную силу.

Прокуратура Мурманской области
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