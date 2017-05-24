Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
24.05.2017 17:40

В областном центре пройдет региональный конкурс среди сотрудниц учреждений уголовно-исполнительной системы Мурманской области «Мисс-УИС»

26 мая 2017 года в 15.00 в Доме культуры Ленинского округа г. Мурманска (ул. Лобова,д.47) начнётся творческий этап конкурса среди сотрудниц учреждений уголовно-исполнительной системы Мурманской области «Мисс-УИС».

Шесть красивых, спортивных, талантливых сотрудниц выйдут на сцену центра культуры, чтобы в очном споре выяснить, кто из них станет обладательницей почетного титула.
Девушкам предстоит через различные музыкальные, театральные, литературные жанры рассказать о любви к родному краю, представить свою профессию. Ожидает зрителей конкурс «УИС-кино», в котором участницам необходимо так озвучить отрывок из отечественного фильма, чтобы получился рекламный ролик профессии.
Завершится конкурсная программа «Офицерским балом», на котором дамы в вечерних платьях исполнят со своими кавалерами торжественный танец-шествие полонез, а также станцуют один из бальных танцев европейской программы.
Действие на сцене ДК Ленинского округа станет финальной точкой двухдневного конкурса. Парад красоты и профессионализма начнется еще  25 мая – тогда пройдет первый этап, во время которого участницы будут соревноваться в профессиональном мастерстве: стрельбе из пистолета Макарова, выполнении боевых приёмов борьбы, строевом смотре. Предстоит барышням пробежать кросс 1 километр и проплыть в бассейне «Авангард» 50 метров вольным стилем. Девушки также пройдут тестирование на знание законодательства Российской Федерации, регламентирующего деятельность УИС.
По результатам двух составляющих конкурса- профессионального мастерства и творческого состязания -жюри определит победительницу, которая будет представлять региональный УФСИН на следующем этапе в Санкт-Петербурге.
Также у зрителей будет возможность проголосовать за победительницу в номинации «приз зрительских симпатий».

Пресс-служба УФСИН России по Мурманской области
← назад к списку
нам 60 лет
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 56.56
Евро = 63.62
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.