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24.05.2017 10:05

Администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 24 мая

В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-,     газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 24 мая.

 
С 23 по 25 мая –  испытание теплосети на максимальную температуру от Восточной котельной - 458 домов;

С 23 по 25 мая –  испытание теплосети на максимальную температуру от котельной Роста - 114  домов.
 
ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ:
09.00 – 12.00 ул. Бабикова, 1
ул. Героев Рыбачьего, 34
09.00 – 14.00 ул. Морская, 7, 11
09.00 – 16.00 ул. Ломоносова, 7 (корп. 1)
ул. Орликовой, 20, 21

ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:

С 9 ЧАСОВ 22 МАЯ ДО 17 ЧАСОВ 24 МАЯ пр. Кольский, 43
С 9 ЧАСОВ 24 МАЯ ДО 17 ЧАСОВ 25 МАЯ ул. Халтурина, 1
С 9 ЧАСОВ 24 МАЯ ДО 17 ЧАСОВ 26 МАЯ ул. Марата, 6
ул. Софьи Перовской, 19, 21, 23/19
 
ОТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ:
09.00 – 17.00 ул. Большая Ручьевая, 12а, 21/7, 26, 28, 29
ул. Боровая, 29, 30а, 31, 38, 38а, 40а, 41, 43а, 49, 50, 51, 58
ул. Малая Ручьевая, 2/3, 3, 20, 22
09.30 – 16.00 ул. Дежнева, 14, 16, 18, 20
пр. Кирова, 17
ул. Набережная, 1/2, 3, 7, 13, 15
ул. Папанина, 34/25

О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

Администрация г. Мурманска
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