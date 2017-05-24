Получить компенсацию по вкладам времен СССР. Пенсионерка перевела мошенникам более 100 тысяч рублей

Елена Ястребова.

В Оленегорске мошенники обманули пенсионерку. В одел полиции обратилась местная жительница. Она рассказала, что ей позвонил неизвестный и сообщил, что ей положена компенсация по вкладам времен СССР. Но чтобы ее получить, нужно оформить ряд документов. Для этого необходимо заплатить около 100 тысяч рублей. Женщина, поверив мошеннику, перевела необходимую сумму. Тем более, у нее когда-то имелся вклад на сберкнижке в советское время. Но компенсацию северянка так и не получила. Только потом она поняла, что ее просто-напросто обманули. Возбуждено и расследуется уголовное дело.

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