Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
24.05.2017 09:35

24 мая – День славянской письменности и культуры

Дорогие земляки! Более 11 веков назад святые равноапостольные братья Кирилл и Мефодий создали кириллический алфавит, дав мощный импульс для развития славянской культуры. В память о великом духовном подвиге Солунских братьев мы отмечаем День славянской письменности и культуры – уникальный и единственный церковно-государственный праздник, побуждающий беречь и приумножать наследие наших предков, оставивших выдающийся след в славянской и мировой культуре, хранить и защищать богатство славянских языков, и прежде всего – русского языка.

Сегодня мы с гордостью вспоминаем о том, что возрождение праздника славянской письменности после долгого забвения началось более 30 лет назад именно на Мурманской земле благодаря трудам и энергии нашего земляка, выдающегося писателя и патриота Виталия Маслова. В знак признания заслуг северян Мурманск получил в подарок от братского болгарского народа монумент Кириллу и Мефодию, возле которого в этот день завершается традиционное шествие школьников, олицетворяя неразрывную связь времен и поколений, бесценную общность носителей русской культуры и русского языка. А значит, дела наших предшественников не пропали даром и продолжаются сегодня трудами и заботами всех, кто считает славянскую культуру и письменность неслучайной частью своей судьбы.
Дорогие друзья! Желаем вам все новых радостей и открытий в прикосновении к великим произведениям славянской литературы, живописи и музыки. Счастья и добра!


Губернатор Мурманской области Марина Ковтун

Председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой

Федеральный инспектор по Мурманской области Андрей Бодягин

Фото 
← назад к списку
нам 60 лет
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 56.56
Евро = 63.62
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.