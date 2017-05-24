24 мая – День славянской письменности и культуры

Дорогие земляки! Более 11 веков назад святые равноапостольные братья Кирилл и Мефодий создали кириллический алфавит, дав мощный импульс для развития славянской культуры. В память о великом духовном подвиге Солунских братьев мы отмечаем День славянской письменности и культуры – уникальный и единственный церковно-государственный праздник, побуждающий беречь и приумножать наследие наших предков, оставивших выдающийся след в славянской и мировой культуре, хранить и защищать богатство славянских языков, и прежде всего – русского языка.

Сегодня мы с гордостью вспоминаем о том, что возрождение праздника славянской письменности после долгого забвения началось более 30 лет назад именно на Мурманской земле благодаря трудам и энергии нашего земляка, выдающегося писателя и патриота Виталия Маслова. В знак признания заслуг северян Мурманск получил в подарок от братского болгарского народа монумент Кириллу и Мефодию, возле которого в этот день завершается традиционное шествие школьников, олицетворяя неразрывную связь времен и поколений, бесценную общность носителей русской культуры и русского языка. А значит, дела наших предшественников не пропали даром и продолжаются сегодня трудами и заботами всех, кто считает славянскую культуру и письменность неслучайной частью своей судьбы.

Дорогие друзья! Желаем вам все новых радостей и открытий в прикосновении к великим произведениям славянской литературы, живописи и музыки. Счастья и добра!



Губернатор Мурманской области Марина Ковтун

Председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой

Федеральный инспектор по Мурманской области Андрей Бодягин

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