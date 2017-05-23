Ситуация на рынке труда Мурманской области стабильна

Алексей Елкин.

Состояние рынка труда в Мурманской области стало центральной темой рабочей встречи губернатора Марины Ковтун с председателем профильного комитета Константином Бережным. Как подчеркнула глава региона, ситуация на рынке труда - один из важнейших социально-экономических показателей и находится на постоянном контроле правительства области.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "В прошлом году ситуация была достаточно стабильной. Официально зарегистрированная безработица составляла 1,7%. Снизилась и напряженность на рынке труда. И, что важно, не проводилось больших сокращений и на крупных предприятиях, и в организациях Мурманской области. Доложите о том, как дела обстоят сегодня и какие планы у вашего ведомства на текущий период и на перспективу".

Ключевым направлением работы ведомства Константин Бережный назвал сохранение высокого уровня качества и доступности госуслуг в области содействия занятости населения. Уровень безработицы на Кольском Севере снижается. Сегодня этот показатель 1,6%. Официально на учете состоят порядка 7 тысяч 200 человек. При этом ведомство располагает сведениями о наличии существенно большего количества вакансий.

Председатель комитета по труду и занятости населения Мурманской области Константин Бережный: "Начиная с 2015 года, мы решили усилить работу с работодателями. Налаживаем тесные контакты, взаимодействуем в различных направлениях. На сегодняшний день служба занятости у нас располагает сведениями о наличии 11096 вакансий. Это на 24% больше, чем год назад".







