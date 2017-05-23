Официальный комментарий Министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области по ситуации вокруг ДНП «Родничок»

В связи с интересом СМИ к ситуации вокруг ДНП «Родничок», Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области считает необходимым дать некоторые пояснения.

ДНП «Родничок» было создано в 2007 году. Учредителями партнерства являлись сотрудники комитета по природным ресурсам и охране окружающей среды Мурманской области, к компетенции которого не относились вопросы в сфере лесных отношений (в тот период «действующие сотрудники областного правительства», о которых сообщали СМИ, замещали совсем другие должности).

Информация об учредителях ДНП «Родничок» была внесена в ЕГРЮЛ в момент создания партнерства. На сегодняшний день все «действующие сотрудники областного правительства» не являются учредителями партнерства. Однако механизм исключения информации об учредителях некоммерческих партнерств из ЕГРЮЛ отсутствует, поэтому содержащиеся в ЕГРЮЛ сведения о физических лицах – учредителях ДНП «Родничок» (в т.ч. погибшем три года назад А.А. Смирнове) до настоящего времени остались неизменными.

В 2007 году ДНП «Родничок» заключило договор аренды лесного участка с Мурманским лесничеством (учреждением, подведомственным комитету по лесному хозяйству Мурманской области) после проведения публичного аукциона, в котором могло принять участие любое юридическое или физическое лицо.

К слову сказать, на территории вокруг озера Кильдинское находится довольно большое количество подобного рода некоммерческих организаций, в составе которых нет ни «членов правительства» ни каких либо других чиновников, а договор аренды с ними заключался на таких же основаниях. Отличаются они, пожалуй, только тем, что территория «Родничка», в сравнении с соседними участками, освоена в меньшей степени.

В соответствии с договором аренды целью использования лесов на лесном участке является осуществление рекреационной деятельности, целевое назначение лесов – лесопарковая часть зеленой зоны.

Арендатор (ДНП «Родничок») обязан использовать лесной участок по назначению в соответствии с лесным законодательством, нормативными правовыми актами и договором аренды.

В соответствии со статьей 422 Гражданского кодекса Российской Федерации в отношении данного договора аренды применяются правила, установленные Лесным кодексом Российской Федерации в редакции от 04.12.2006 № 200-ФЗ и иными нормативными правовыми актами, действовавшими на дату его заключения.

Согласно статье 21 Лесного кодекса Российской Федерации

(в редакции 2006 года) на землях лесного фонда, предоставленных для осуществления рекреационной деятельности допускается строительство, реконструкция и эксплуатация объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры.

В соответствии со статьей 41 этого же документа при осуществлении рекреационной деятельности в лесах допускается возведение временных построек на лесных участках и осуществление их благоустройства.

Правилами использования лесов для осуществления рекреационной деятельности, утвержденных приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 24.04.2007 № 108, установлено, что при осуществлении рекреационной деятельности в лесах допускается возведение временных построек на лесных участках.

Таким образом, как со стороны ДНП «Родничок», так и со стороны «действующих сотрудников областного правительства» отсутствуют какие-либо нарушения лесного законодательства Российской Федерации, а в целом по ситуации, «сенсация» высосана из пальца.



/Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области/