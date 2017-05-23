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23.05.2017 19:10

Охота на мойву. Промышленный лов "народной рыбки" в этом году запрещён, но любительская рыбалка в Териберке - в разгаре

Андрей Зайцев.

Промышленный лов мойвы в этом году запрещён, но сезон промысла "народной рыбки" в посёлке Териберка традиционно собирает на побережье Баренцева моря рыболовов-любителей. Свои первые десятки килограммов кому-то уже повезло добыть.
Об изобилии мойвы на побережье Териберки ходят легенды. В урожайный сезон прибрежная зона в ночные и утренние часы кишит рыбой, которая чуть ли не сама запрыгивает в вёдра. Специалисты, такие как териберчанин Владимир Пузырёв, по-своему определяют - будет сегодня улов или нет.
Владимир Пузырёв: "Погода хорошая, значит, она должна пойти на нерест сюда, на песочек. Если шторм -  она не подойдёт. Сейчас погода более-менее".
В районе двух часов ночи на песчаный берег Териберки съезжаются люди в непромокаемых комбинезонах с большими сачками. Предыдущие двое суток подходы мойвы уже были.
Александр Лейкин: "Вчера мы хорошо взяли. 30-40 человек, наверное, было. Но рыбы много было. Мы много увезли".
Ожидание - не самая увлекательная часть рыбалки. Но рыбные косяки не ходят по расписанию. Все ждут появления тёмных пятен на воде. С воздуха ситуацию контролируют чайки, в море тюлени, на берегу люди. И вот сразу несколько птиц пикируют в воду у берега. Верный сигнал. Все дружно устремляются в море, начинают прочёсывать воду сачками.
Удочка, спиннинг, нахлыст - все эти хитроумные орудия при ловле мойвы не нужны. Нужен большой сачок, подсак. И, конечно, самое главное условие - чтобы мойва подошла к берегу. Пока её нет.
Сигнал оказался ложным. Но, похоже, он только добавил сил и терпения рыбакам. Здесь каждый знает, чего ждёт, за каким удовольствием приехал.  
Михаил Роганов: "Больше получается. Эффекта больше. Так, по одной тягать... А тут сразу загрёб и пошёл".
Андрей Новожилов: "Домой в морозилочку - на весь год. Удовольствие в мойве. Дома, на сковородке".
Час за часом вглядываются в морские просторы рыбаки. Но вот и чайки улетели, и тюлени ушли. Усилился ветер, пошёл дождь, а за ним и мокрый снег. На берегу остаются самые стойкие любители мойвы. Но в это утро и они не дождались награды. Рыба не пришла. Тем сильнее будет желание вновь вернуться на берег Териберки. Охота на мойву продолжается.
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