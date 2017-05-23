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23.05.2017 18:55

В Мурманске стартовала летняя кампания по ремонту дорог

Анастасия Русинова.

В этом году специалисты планируют привести в порядок 21 улицу - это примерно 186 тысяч кв. м городских трасс. Первая точка - Домостроительная улица. Сейчас снимается верхний слой асфальта. Летом работы будут вестись во всех округах областного центра на самых проблемных участках. В списках - улицы Подгорная, Невского, Инженерная, проспект Героев-североморцев, проспект Ленина - от Книповича до Карла Либкнехта.
Председатель комитета по развитию городского хозяйства администрации г. Мурманска Константин Мастюгин: "Также у нас запланировано устройство и капитальный ремонт 5 тротуаров, 3 объектов наружного освещения, по Верхне-ростинскому шоссе и по Героев-североморцев, и проезд от улицы Хлобыстова до Лобова".
В планах - ремонт нескольких лестниц, деревянных и бетонных, например, рядом с домом №29 по улице Старостина. Продолжается и проект "Дорога в школу". В программе - а это лето - обновление подъездных путей к 9 образовательным учреждениям Мурманска.
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