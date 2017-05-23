К юбилею ГТРК "Мурман". "Мурманская студия" - единственная запись в трудовой. Цветы и поздравления Татьяне Нестеровой

Елена Сивонен.

Нам скоро 60. Телеистория студии в лицах. Сегодня в кадре - Татьяна Нестерова. Рассказываем вам о ней. А Вас, Татьяна Евгеньевна, с удовольствием поздравляем с днем рождения.

Цветы и поздравления - той, которая посвятила телевидению всю жизнь. "Мурманская студия" - единственная запись в трудовой. В 70-х студенткой журфака ЛГУ приехала на практику. Полюбила Север, его людей. "Для них и про них - наша профессия", - слова Татьяны Нестеровой. И сегодня, отсматривая рабочий материал - а она до сих пор, по старинке, пишет от руки - не скроет улыбку. Чудо, когда люди раскрывают себя перед камерой. Ей - раскрывают.

Корреспондент ГТРК "Мурман" Татьяна Нестерова: "Я другой работы не умею и не знаю. Здесь всё - и радость, и переживания".

Середина 90-х. В эфире - "Ретро". Не просто цикл программ. Каждая, по сути - фильм. И на экране как будто актриса. Это редкие кадры. Телевизионное закулисье. Декорации прямо в студии - тогда так было. Ведущая репетирует. Дубль за дублем.

Интервьюировала Понаровскую, Пьеху, Магомаева... Уже через пару часов могла снимать "на земле" - в разгаре "Дачный сезон". На следующий день вести разговоры об искусстве или о вечном. Для нее не было и нет сложных тем. Одной из первых пошла на Северный полюс, и этот ее фильм - с шикарными, без преувеличения, кадрами уникального оператора Сергея Щербовича - облетел всю страну.

Корреспондент ГТРК "Мурман" Татьяна Нестерова: "Я сказала в конце... Это был экспромт, а сейчас называют "стендап", это было от сердца, пришло оттуда...".

"Когда у человека сбывается мечта - он счастлив. Сегодня я счастлива..."

Вспоминает "Возвращение к истокам" - путешествие в мир первозданной природы на семужьи реки. Особенно - Йоканьга. Работа не в студии, как мы говорим, "в поле" - вот, что цепляло. И сейчас со смехом о командировке в Териберку на ГЭС в 30-градусный мороз, когда заглохла машина, а студия ждала программу "Комсомольская стройка".

Корреспондент ГТРК "Мурман" Татьяна Нестерова: "А я была беременная, но никто не знал. Меня тогда второй раз чуть с работы не выгнали. Главный редактор сказал: "Таня! Почему я узнаю обо всем последним? Ну-ка, повернись". А я говорю: "А почему я вам должна обо всем докладывать? Не видно и не видно, это же хорошо".

Таня Нестерова совсем девчонкой пришла на студию, которая едва отпраздновала 20 лет. Совсем скоро ГТРК - 60. Эти стены - свидетели становления Татьяны Евгеньевны как журналиста. Здесь выросли ее дети. Сын Родион пошел по стопам, работал у нас, взял операторское ТЭФИ, сейчас в Москве. А Татьяна Нестерова продолжает служение заполярному телевидению. И завтра, как и сегодня, она снова скажет вам, нашим зрителям...







