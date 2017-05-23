В Кандалакше выясняют причины крупного пожара, в результате которого без крова остались 29 человек

Анастасия Ярославская.

Пока основная версия - неосторожное обращение с огнем. Незадолго до ЧП на чердаке видели подростков. Деревянная двухэтажка вспыхнула как спичечный коробок. Кровля уничтожена полностью - восстановлению дом, признанный аварийным еще в 2013 году, не подлежит. Пепелище сейчас под круглосуточной охраной, до полной эвакуации того немногого, что пощадил огонь. Уже заявлено - погорельцы получат новое жилье по программе расселения, но в порядке общей очереди. До тех пор придется обживать квадратные метры в маневренном фонде. Обещана финансовая помощь - из расчета один МРОТ на человека. Немного, но сейчас возможность единовременных выплат обсуждается и на уровне районной администрации.

Глава администрации г. п. Кандалакша Владимир Задворных: "Единовременная помощь будет выделена в размере МРОТ, установленного регионом. Для полноценной помощи, конечно, средств резервного фонда не хватит, мы обратимся также, чтобы районная администрация какую-то сумму выделила в этом размере, всем будут выплачены единовременные пособия".







