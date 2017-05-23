Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
23.05.2017 18:25

В Кандалакше выясняют причины крупного пожара, в результате которого без крова остались 29 человек

Анастасия Ярославская.

Пока основная версия - неосторожное обращение с огнем. Незадолго до ЧП на чердаке видели подростков. Деревянная двухэтажка вспыхнула как спичечный коробок. Кровля уничтожена полностью - восстановлению дом, признанный аварийным еще в 2013 году, не подлежит. Пепелище сейчас под круглосуточной охраной, до полной эвакуации того немногого, что пощадил огонь. Уже заявлено - погорельцы получат новое жилье по программе расселения, но в порядке общей очереди. До тех пор придется обживать квадратные метры в маневренном фонде. Обещана финансовая помощь - из расчета один МРОТ на человека. Немного, но сейчас возможность единовременных выплат обсуждается и на уровне районной администрации.
Глава администрации г. п. Кандалакша Владимир Задворных: "Единовременная помощь будет выделена в размере МРОТ, установленного регионом. Для полноценной помощи, конечно, средств резервного фонда не хватит, мы обратимся также, чтобы районная администрация какую-то сумму выделила в этом размере, всем будут выплачены единовременные пособия".
← назад к списку
нам 60 лет
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 56.5
Евро = 63.17
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.