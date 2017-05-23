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23.05.2017 18:10

Мурманский областной театр кукол получил грант Президента России на реализацию проекта «Саамские сказки детям Севера»

Мурманскому областному театру кукол присужден грант Президента Российской Федерации для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства. Театр получит 1 млн рублей на реализацию проекта «Саамские сказки детям Севера».

Денежные средства будут направлены на постановку спектакля на основе сказок, преданий и традиций коренных жителей Мурманской области – народа саами, а также на проведение гастролей театра с новым спектаклем по местам компактного проживания саами, отдаленным труднодоступным населенным пунктам и закрытым административным территориальным образованиям Мурманской области.

Мурманчане увидят новый спектакль в сентябре 2017 года.

Напомним, что за последние два года Мурманский театр кукол получает уже третий федеральный грант на постановку детских спектаклей и гастролей по городам и поселкам региона.

/ Комитет по культуре и искусству Мурманской области /
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