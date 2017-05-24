В областном ДК им. Кирова состоялось юбилейное представление народного самодеятельного коллектива цирка

Елена Ямаш.

"30 лет с "Комплиментом". В областном ДК им. Кирова - юбилейное представление народного самодеятельного коллектива цирка. Участники - неоднократные лауреаты и победители областных, всероссийских и международных фестивалей и конкурсов циркового и эстрадного искусства. Некоторые уже на большой профессиональной сцене, демонстрируют свое мастерство на цирковых манежах России и мира. На юбилейном представлении юные артисты показали номера в нескольких жанрах: акробатика, жонглирование, эквилибристика и воздушная гимнастика.





