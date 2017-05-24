Елена Ямаш.

Наши идеи - наше будущее. Активисты Российского движения школьников инициировали в Мурманской области масштабную акцию в честь празднования всероссийского Дня детских общественных объединений. Заполярные школьники разработали и провели интеллектуальную игру, посвящённую истории детского движения. Ряд вопросов. По итогам лучших наградили специальными призами.

Координатор регионального отделения "Российского движения школьников" Александр Кириллов: "У нас участвуют команды из пилотных школ Мурманской области. Это кадетская школа г. Мурманска, Североморский кадетский корпус, школа №13 поселка Высокий, лицей имени Седова (Мончегорск) и мурмашинская средняя школа".







