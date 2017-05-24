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24.05.2017 09:07

В Заполярье проходит конкурс на звание лучшего офтальмолога

Кирилл Коган.

В регионе выбирают лучшего офтальмолога. Очередной конкурс профессионального мастерства среди медиков. Уже полуфинал. В нем - шесть претендентов на победу. Самые опытные участники - в сфере здравоохранения четверть века, молодые специалисты - в профессии всего три года. Позади - теория, вопросы на знание своего дела, выполнение практического задания. К финалу надо подготовить "визитку" - видеоматериал о себе и медицинском учреждении. Итоги подведут 4 июня.
Член жюри конкурса, врач-офтальмолог ГОБУЗ "МОКБ им. П.А. Баяндина" Александра Колычева: "Любая просветительская работа, любые рассказы про глазные болезни, про их лечение, про своевременную диагностику - это помощь для всего населения. Люди должны знать, что существует такая профессия - офтальмолог. Что люди без этой профессии не могут, потому что среди всего населения - и детского и взрослого - много слепых, слабовидящих, которые нуждаются в помощи".
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