Судьба самой проблемной в регионе котельной в Заозерске решена

Кирилл Коган.

Точку в многолетних переговорах поставили за круглым столом. Объект Минобороны передадут в собственность муниципалитета, обслуживать будет МЭС. По этому же пути пойдут и в Видяево. С одним нюансом - там по договору концессии теплоэнергетики проведут реконструкцию. Цена вопроса сейчас в стадии обсуждения. Что точно - по населению и по коллективам изменения не ударят. Напротив, в обоих муниципалитетах с большей уверенностью смотрят в следующий отопительный сезон. Что по персоналу - обещают, что уже осенью всех сотрудников переведут в штат МЭС.

Глава администрации ЗАТО Видяево Вячеслав Градов: "Муниципалитету уже не по плечу обеспечивать топливом нашей котельной, до сегодняшнего года мы эту задачу решали, хватало своих резервов, источников, но в этом году по обеспечению топливом работали в чрезвычайной ситуации. Топливо дорожает. Вынужденная мера перейти в АО "Мурманэнергосбыт".









