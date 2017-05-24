Судьба самой проблемной в регионе котельной в Заозерске решена. Чего ждать жителям гарнизона?

Кирилл Коган.

Судьба самой проблемной в регионе котельной в Заозерске решена. На встрече всех заинтересованных сторон поставлена точка в многолетних переговорах. Объект Минобороны в кратчайшие сроки передадут в собственность муниципалитета, обслуживать его будет МЭС. По этому же пути идут и в Видяево. С одним нюансом - там по договору концессии теплоэнергетики обязуются провести реконструкцию. Цена вопроса - сейчас в стадии обсуждения. А пока заявлено - ни по населению, ни по коллективам изменения не ударят. Напротив - в обоих муниципалитетах с большей уверенностью смотрят в следующий отопительный сезон - больше никакой работы "с колес" и авралов. Что касается персонала - обещано, что уже осенью всех сотрудников переведут в штат МЭС.

Глава администрации ЗАТО Видяево Вячеслав Градов: "Муниципалитету уже не по плечу обеспечивать топливом нашей котельной, до сегодняшнего года мы эту задачу решали, хватало своих резервов, источников, но в этом году по обеспечению топливом работали в чрезвычайной ситуации. Топливо дорожает. Вынужденная мера перейти в АО "Мурманэнергосбыт".

Генеральный директор АО "МЭС" Александр Филиппов: "Муниципалитеты, к сожалению, не имеют возможности закупать топливо в необходимых количествах. МЭС, благодаря правительству Мурманской области и своей работе, это позволить может, поэтому мы пришли на помощь - это же наши люди".











