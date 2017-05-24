В выставочном зале Мурманска открылась фотоэкспозиция Маргариты Чеко "Dolls или секрет одной австралийской семьи"

Любовь Дубова.

"Dolls или секрет одной австралийской семьи". Фотоэкспозиция в выставочном зале областного центра. Автор снимков - Маргарита Чеко. Запечатлела кукол. Они старинные. Их долгое время в обычных кейсах хранил известный австралийский винодел. Он и дал разрешение на фотосъемку коллекции и ее показ в городе за полярным кругом. Куклы словно живые. У каждой свой неповторимых характер. Работает выставка до середины июля.

Организатор выставки Татьяна Штарк: "Они как семейная ценность, как то, что скрепляет семью, делает женщину женщиной. Они здесь появились именно потому, что Маргарите хотелось показать эту чистоту, красоту, женственность и нежность через эти куклы, через первозданную природу".







