Федеральная служба технической инвентаризации отмечает 90-летний юбилей

Кирилл Коган.

В мае свое 90-летие отмечает федеральная служба технической инвентаризации. Первый в Заполярье техпаспорт получило здание ТПО - Транспортного потребительского общества, первое каменное в Мурманске. Сейчас в нем - областной Художественный музей. Предприятие - государственное унитарное - технической инвентаризации, которое выросло из Бюро (БТИ) - сегодня высокотехнологичное. Оказывает услуги населению, бизнесу и государственным структурам в сфере кадастровой деятельности, геодезических, землеустроительных и проектных работ. В его штате больше 100 сотрудников. Среди них 35 аттестованных кадастровых инженеров.

Генеральный директор государственного унитарного предприятия технической инвентаризации Мурманской области Кирилл Шемякин: "Накопленный за эти годы опыт и знания, документация и информация, о зданиях, в виде технических паспортов, позволяет нам с гордостью и оптимизмом смотреть в будущее. Пожелать нашим сотрудникам и ветеранам здоровья, долголетия, счастья и благополучия".







