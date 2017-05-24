Оформить документы на недвижимость теперь можно гораздо быстрее. С 1 января Росреестр перешел на электронный документооборот

Владимир Волков.

Постановка жилья на кадастровый учёт занимает не больше недели. При этом местоположение - объекта недвижимости - значения не имеет. В основном, жители региона оформляют документы в Архангельской, Калининградской областях, в средней полосе России и в Республике Крым. На сегодня уже порядка четырехсот заявлений.

И. о. руководителя управления Росреестра по Мурманской области Анна Бойко: "На сегодняшний день срок государственной регистрации сокращен до 7 рабочих дней, сами государственные регистраторы, принимая решение о государственной регистрации, запрашивают документы в рамках межведомственного электронного взаимодействия".







