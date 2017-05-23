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23.05.2017 15:41

Вопросы обеспечения безопасной эксплуатации сетей газоснабжения в Мурманской области рассмотрели на заседании территориальной комиссии

Заместитель губернатора Евгений Никора провел заседание Территориальной комиссии по поддержанию устойчивого функционирования организаций Мурманской области. На заседании рассмотрены вопросы обеспечения безопасной эксплуатации сетей газоснабжения в Мурманской области.

По результатам приняты решения, даны рекомендации и поручения исполнительным органам государственной власти Мурманской области, органам местного самоуправления, заинтересованным организациям и предприятиям по обеспечению нормальной эксплуатации объектов газоснабжения и оперативного устранения аварийных ситуаций.

В работе комиссии приняли участие представители Государственной жилищной инспекции Мурманской области, ГИБДД УМВД России по Мурманской области, ОАО «Мурманоблгаз» и др.

/ Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области /
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