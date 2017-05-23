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23.05.2017 15:22

Расходы на проезд в противотуберкулезный санаторий будут компенсированы

Вступили в силу изменения в Закон Мурманской области «Об основах организации борьбы с туберкулезом в Мурманской области». Они предусматривают возможность возмещения неработающим гражданам, пенсионерам, детям, больным туберкулезом, и одному из родителей детей, больных туберкулезом, расходов на проезд в противотуберкулезный санаторий и обратно не только железнодорожным, но и воздушным транспортом.

При проезде в противотуберкулезный санаторий и обратно воздушным транспортом расходы компенсируются один раз в год исходя из фактической стоимости проезда, но не выше стоимости проезда железнодорожным транспортом в купейном вагоне скорого нефирменного поезда.

На территории региона возмещение расходов на проезд в противотуберкулезный санаторий и обратно указанным категориям граждан осуществляется государственными областными казенными учреждениями – центрами социальной поддержки населения.

/ Министерство социального развития Мурманской области /
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