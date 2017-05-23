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23.05.2017 15:21

Более 1200 работ поступило на конкурс рисунка «Красная книга Мурманской области глазами детей»

Конкурс детского рисунка «Красная книга Мурманской области глазами детей» был организован Министерством природных ресурсов и экологии Мурманской области в рамках регионального плана основных мероприятий по проведению в Мурманской области Года экологии и Года особо охраняемых природных территорий.

К участию в конкурсе приглашались дети в возрасте от 6 до 14 лет. В рамках конкурса было установлено четыре номинации: грибы, лишайники, растения, животные.

Тематический конкурс нашел большой отклик среди юных северян: всего на суд жюри поступило более 1200 работ с изображением редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений, животных, грибов и лишайников. Лучшие работы войдут в полноцветное иллюстрированное издание «Красная книга Мурманской области глазами детей».

Призовые места разделили 24 юных автора работ из Высокого, Ковдора, Мончегоска, Заполярного, Кандалакши, Островного, Видяево, Полярного, Гаджиево, Мурмашей и Мурманска.

Торжественная церемония награждения победителей конкурса детского рисунка «Красная книга Мурманской области глазами детей» состоится 25 мая в 11.30 в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке (г. Мурманск, ул. Капитана Буркова, 30, II этаж).

/ Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области /
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